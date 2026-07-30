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ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
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ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след успех с дузпи над Карабах

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Фьодор Лапоухов бе големият герой за "червените" с редица ключови спасявания в хода на срещата и спасена дузпа

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА победи Карабах с 5:4 след изпълнение на дузпи в мач-реванш от квалификациите на Лига Европа. По този начин футболистите на Христо Янев се класираха за третия кръг на квалификациите, където ще премерят сили с Макаби Тел Авив.

В хода на първото полувреме на Националния стадион "Васил Левски" в столицата и двата отбора имаха своите възможности в преден план. Изстрели на Йоанис Питас и Бруно Жордао бяха блокирани от противникови защитници, а Фьодор Лапоухов изби шут в близкия му ъгъл от Кади Бохес.

Първият точен изстрел през второто полувреме бе на сметката на домакините. Жан-Филип Гбамен стреля в ръцете на Матеуш Кохалски. "Червените" отправиха и двата точни изстрела през частта, но след нова добра намеса на Кохалски последваха продължения. При нулево равенство завърши и срещата в Карабах след 90 минути игра.

В продълженията Лапоухов отново показа класата си. Резервата Реналдо Сифъс бе изведен в наказателното поле, но стражът изби удара му. Във второто продължение белоруският вратар блесна с двойно спасяване в рамките на секунди, което запази нулевото равенство и доведе до дузпи.

Марко Янкович и Йоанис Питас вкараха първите дузпи за двата отбора. След тях зад бялата точка застана Матеуш Силва. Лапоухов отрази 11-метровия удар, като изби изстрела в напречната греда. Именно това бе пропускът, който прати Карабах в Лигата на конференциите и ЦСКА в следващия квалификационен кръг на Лига Европа. Столичани бяха безгрешни от бялата точка, като последваха отлични изпълнения на Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Джеймс Ето'о.

В следващия кръг ЦСКА ще играе с Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6:0. В квалификациите на Лигата на конференциите Карабах ще премери сили със Ст. Гален, който загуби от Бенфика с общ резултат 2:6 в квалификация за Лига Европа.

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