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Томас Райс: Изиграхме две различни полувремена

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Спорт
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Старши треньорът на Лудогорец посочи какво иска да види от възпитаниците си в предстоящите мачове

Томас Райс
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс призна, че отборът му е показал две различни лица в домакинството на Апоел Тел Авив.

Разградчани отпаднаха от квалификациите на Лигата на конференциите от Апоел Тел Авив. "Орлите" отстъпиха с общ резултат 2:4, след загуба с 0:2 като гост и равенство 2:2 на родна земя.

"Изиграхме две различни полувремена. Първата част беше разочароваща за нас и бях ядосан. Видях отбор на Апоел, който спечели повече единоборства на нашия стадион. Говорихме си за това на почивката. През второто полувреме бяхме далеч по-добри. Играчите се бориха един за друг, имахме и положения, но допуснахме бързо втори гол прекалено рано, защото се изнесохме по-напред по терена", сподели той след срещата.

Според него отборът трябва да гледа напред и да забрави разочарованието.

"След ранния гол на реванша и след загубата с 0:2, все пак успяхме да обърнем резултата в наша полза. Гледаме към нашето представяне, но нямаше как и решенията на съдиите да не натежат. Някои нарушения бяха отсъдени в полза на Апоел и бяхме санкционирани с някои жълти картони, но се представихме по-добре през втората част. Отпадаме и трябва да насочим вниманието ни към тренировките, за да се подобрим. Трудно е да го приема. В 10 години Лудогорец не беше попадал в такава ситуация. Моят фокус е само към настоящето, всичко останало е история", допълни наставникът.

Специалистът посочи какво иска да види от възпитаниците си в предстоящите мачове.

"Трябва да покажем представяне, което вдъхва увереност. Трябва да покажем още по-добро лице и да подобрим интензитета в тренировъчния процес. Не е лесно, когато нямаш достатъчно време за подготовка за дадения двубой", завърши германецът.

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#Томас Райс #Лудогорец

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