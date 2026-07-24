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Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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горчивата цена кафето
Снимка: илюстративна
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Ново проучване, потвърждаващо резултатите от предходни научни изследвания, сочи, че консумацията на кофеин от кафе и чай - за разлика от енергийните напитки - е свързана с редица ползи за здравето. Според данните хората консумират средно около 200 милиграма кофеин дневно, което се равнява на приблизително три единични еспресо, от източници като кафе, чай, газирани напитки, енергийни напитки и шоколад.

Мащабни наблюдателни проучвания и по-малки клинични изпитвания показват, че консумацията на до 400 милиграма кофеин дневно - количество, съдържащо се в три до пет чаши кафе по 8 унции - е безопасна за повечето възрастни. Тази консумация, особено на кафе и чай, е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт, инфаркт, сърдечна недостатъчност, диабет тип 2, хипертония и предсърдно мъждене. Проучванията също показват по-нисък риск от болестта на Паркинсон както при хората, които консумират кафе, така и при тези, които пият чай, а кофеинът се свързва и с подобрена бдителност, внимание и по-бърза реакция.

Според Грегъри М. Маркъс, професор по медицина в отделението по кардиология към Калифорнийския университет в Сан Франциско, кофеинът не е панацея - при по-висока консумация може да предизвика тревожност, нервност, гадене, стомашно разстройство и безсъние. Той уточни, че установените ползи за здравето се отнасят почти изцяло за естествено съдържащия се кофеин в храни като кафе, чай и шоколад, докато липсват доказателства за подобни ползи от енергийните напитки или синтетичните кофеинови продукти. По думите му наличните ограничени данни за енергийните напитки по-скоро сочат вреда, включително по-висок риск от опасни нарушения на сърдечния ритъм и сърдечна недостатъчност.

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