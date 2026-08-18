След находките по Дунав: Доброволци тръгват по пресъхналите участъци

Расте броят на сигналите за любопитни находки по новообразувалите се брегове на реката. Тази тенденция налага по-обстоен оглед на пресъхналите участъци. Затова русенският исторически музей набира доброволци за извършване на теренен обход в района на село Ряхово, където в края на юли местен жител се натъкна на останки от челюст на мамут.

Красимир Киров, експерт от РИМ, Русе: „Благодарение на медиите и на социалните платформи нашата находка достигна буквално до целия свят, но и до ентусиазма на хората, които почувстваха, че те могат да ни помогнат. И разчитаме много на тях. Заваляха буквално сигнали от Русе и от Силистра. Те ни помагат с това да намерят конкретни находки, но и находища. Като специалисти разчитаме повече да ни покажат конкретните находища, тъй като ние можем да използваме съответната методика, за да определим точното местоположение. И акцията ще ни даде възможност за много кратък период да намерим повече находки. Ще успеем да обходим много по-голям район, ако един или двама наши специалисти бъдат на терен.“

Красимир Киров, експерт от РИМ, Русе: "Най-важното е да имат здрави обувки, да имат вода, шапка, слънцезащитен крем и да са заредени с много ентусиазъм. И най-важното е да спазват инструкциите, които аз ще направя."

На 21 август от 8:00 ч. ще се проведе обход от ресторант в село Ряхово на изток към остров Мишка, като желаещите могат да се запишат чрез обявения телефон на Фейсбук страницата на РИМ – Русе, посочвайки име и телефон за контакт.

Вижте повече във видеото