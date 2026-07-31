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Мамутът от Дунав: Как ще бъдат обследвани останките и каква история ще разкажат?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Мамутът, чиито останки разкри ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово, вече е в Регионалния исторически музей – Русе. Според първоначалната хипотеза става дума за останки от космат или вълнест мамут.

В Екомузея в Русе повече от 10 години може да се види уникален експонат на мамут в естествените му размери. Макар това да звучи екзотично, на територията на Русенския регион са открити костни фрагменти от 7 от 10 вида хоботни бозайници, живели по нашите земи. От вчера там се намират и последните открити костни фрагменти край русенското село Ряхово.

Красимир Киров, експерт от РИМ – Русе: " В момента изчакваме процеса на изсъхване на костните фрагменти. Това е много чувствителен момент, тъй като ако бъдат изложени пряко на слънчева светлина, има опасност да бъдат разрушени. Следва внимателно почистване и процес на консервиране, който ще им даде устойчивост във времето, така че да можем да ги представим пред публиката."

#Регионален исторически мезуй Русе #ниско ниво на река Дунав #мамут

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