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Божидар Божанов за президентските избори: Имаме за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а до обединяваща

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Опозицията има своята роля и мисля, че я изпълняваме добре, заяви депутатът от "Демократична България"

Снимка: БНТ
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Имаме за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а до обединяваща, заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов в студиото на "Денят започва".

За президентските избори депутатът от ДБ заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "Президентските избори предстоят. При нас процесът имаме за цел да не достигнем до тяснопартийна кандидатура, а да стигнем до кандидатура, която е по-обединяваща. Смятам, че ще постигнем такъв резултат. Целта е кандидатът да бъде извън партиите и да не бъде обременен с някои от грешките, които сме допускали. Президентска кандидатура ще има и се надяваме на добър резултат."

За Андрей Гюров като кандидатура за президент Божанов коментира:

Божидар Божанов, ДБ: "Той е бил народен представител от ПП, но не е в активната политика от много дълго време. Беше служебен премиер и мисля, че там показа, че е непартиен служебен премиер. Той се държа държавнически и показа, че не обслужва частнопартийни интереси, а държавни."

За оттеглянето на Георги Кандев като главен секретар на МВР Божанов заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "МВР е много специфична структура. Аз не бих влизал в опит да отговарям от името на господин Кандев. Но в МВР, когато имаш подкрепата не само на министъра, а и на цялото текущо политическо ръководство на държавата, усещаш, че можеш да си вършиш работата. Когато има странични бариери, саботажи, опити за кадруване, натиск върху главния секретар и така нататък, предполагам, че това се усеща. Аз не съм работил в МВР и говоря по разкази на хора отвътре, но такова усещане има там."

За ролята на опозицията в 52-ро НС Божанов коментира:

Божидар Божанов, ДБ: "Опозицията има своята роля и мисля, че я изпълняваме добре. За важни неща, за правилни неща управляващите получават нашата подкрепа или не биват остро атакувани за трудните решения, които трябва да взимат. Когато правят грешки, когато бездействат, когато няма управленска програма, тогава критиката ни е остра."

За случая "Петрохан" и обвиненията на Атанас Русев по ПП и ДБ Божанов заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "Господин Русев от самото начало говори някакви измислици по тази тема. Тук трябва да припомня, че още в момента, в който започна да се повдига нещо по този казус, тоест някой опита да го политизира в парламента, ние внесохме искане да бъде разкрита цялата информация. Всичко, с което разполагат МВР, прокуратурата – секретно и несекретно, да бъде предоставено на парламента, за да могат всички народни представители да се запознаят с него. Ние по този казус многократно сме казвали, че няма какво да крием. Нямаме никаква връзка с каквито и да било спекулации за злоупотреби."

Вижте целия разговор във видеото

#ролята на опозицията #случая Петрохан #президентски избори 2026 г. #Георги Кандев #Андрей Гюров #Божидар Божанов #ДБ

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