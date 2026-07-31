Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата

Август започва със сухо време и температури над климатичните норми. Най-високите стойности се очакват между 6 и 9 август, когато в по-голямата част от страната термометрите ще показват между 35 и 40 градуса, а в отделни райони е възможно да бъде надхвърлена границата от 40 градуса. Предстоящата жега, очакваните валежи, пожароопасността и прогнозата за следващите месеци коментира в студиото на "Денят започва" синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Предстоящото затопляне няма да бъде нещо необичайно за края на юли и началото на август, въпреки че температурите ще бъдат по-високи от климатичните норми:

"Да, по-високи са от климатичните норми, но това не е обичайно само по себе си. Такива периоди са нормални, особено в края на юли, началото на август. Знаем, че климатично е най-горещото време в нашата страна", обясни Кирилова.

Тя посочи, че юли приключва със средни температури около нормалните за страната стойности:

"Изпращаме юли със средни температури около нормите. В някои райони са малко над, в други малко под, но все пак очаквахме по-топъл да бъде месецът. Той излезе с температури около нормалните."

По отношение на валежите месецът също е бил близо до обичайните стойности за страната, макар да има различия между отделните райони:

"По отношение на валежите, също средно за страната може да се каже, че бяха около нормите. Отново има райони с по-сух месец юли от нормите. Но средно за страната може да се каже, че и валежите бяха около нормите", допълни тя.

Докато в редица европейски държави през последния период бяха отчетени изключително високи температури, България остана встрани от най-тежките горещини:

"Останахме в периферията на този висок баричен гребен, в който се затопляше непрекъснато. В Западна Европа се поддържаше тази висока температура."

Новият месец август ще започне със стабилно време и малка вероятност за валежи през първата седмица. Очакванията са температурите да останат над климатичните норми, особено през първото десетдневие на месеца:

"Най-ниските температури – между 10 и 15 градуса – очакваме те да се реализират по към края на месеца. Най-високите са 38–43 градуса. Това ще стане най-вероятно между 6 и 9 август", каза тя.

Според прогнозата в този период в по-голямата част от страната температурите ще бъдат между 35 и 40 градуса:

"Но все пак не е изключено в отделни райони, в крайните югозападни, на места в Дунавската равнина да надхвърлят 40 градуса", уточни Анастасия Кирилова.

снимка: БНТ

Първото десетдневие на август се очаква да бъде с температури по-високи от обичайните, слънчево време и без съществени валежи. Промяна на времето се очаква около 9 август.

"Повишена вероятност за атмосферен процес с понижение на температурите очакваме към 9 август. 9 и 10 вероятно на места ще превали. Засега вероятността за това не е малка. Да видим с наближаването на процеса как ще се случи, защото може и да се размие и да нямаме на практика много-много валежи", каза Кирилова.

Второто десетдневие на месеца също се очаква да бъде по-топло от нормалното. След средата на периода има вероятност за промяна на циркулацията. Тази промяна обаче не означава край на летния сезон. В планините обаче ситуацията ще бъде по-динамична.

Третото десетдневие се очаква да бъде по-различно – с повече валежни обстановки и понижение на температурите:

"С повече валежни обстановки очакваме да се редуват дни със слънчево време и дни с краткотрайни валежи, гръмотевици. Температурите тогава очакваме и да се понижат и да бъдат вече по-близки до климатичните норми", каза Анастасия Кирилова.

Тя обърна внимание, че в южните и източните райони на страната има вероятност през третото десетдневие валежите да бъдат над нормата. Заради високите температури и сухото време остава висок рискът от пожари в много райони на страната. По думите ѝ ситуацията не трябва да бъде подценявана и е необходимо особено внимание при работа и дейности на открито.

Анастасия Кирилова представи и сезонната прогноза за есента:

"Знаете, че в нашия институт се изготвят сезонни прогнози. По отношение на температурите очакваме есента да е с наднормени температури, т.е. сравнително топла есен", каза тя.

Що се отнася до валежите, очакванията засега са за по-влажен сезон.

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