БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вълна от съпричастност: Жените военнослужещи с акция за лечението на Анастасия Дункина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вълна от съпричастност след апел на Съюза на жените военнослужещи. Акцията, която организираха оттам, е за лечението на дъщерята на загиналия в изпълнение на воинския си дълг пилот Венцислав Дункин.

капитан Мария Крашевска, председател на Съюза на жените военнослужещи: „Необходимата сума за лечението на Анастасия е събрана. Към момента дарителската сметка има 301 301 евро и 13 евроцента. Техният път ще бъде дълъг. Имат нужда от интензивна и продължителна рехабилитация, от медикаментозно лечение и последващи процедури.“

Капитан Крашевска изказа благодарност към всички, които се включиха в каузата „Надежда за Анастасия“.

капитан Мария Крашевска, председател на Съюза на жените военнослужещи: „Хора военнослужещи, хора от различни организации и институции, обикновени хора, наши приятели, хора от чужбина, децата на Българската армия. Много са хората. Не мога да изброя всички техни имена, за да не изпусна някого и да не мога да изкажа всичко, което имам към тях – цялата си благодарност от името на Съюза на жените военнослужещи.“

Вижте повече във видеото

#капитан Мария Крашевска #Съюз на жените военнослужещи #капитан Венцислав Дункин #Анастасия #ВМА

Последвайте ни

ТОП 24

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
3
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да...
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия
4
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни...
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
5
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
6
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Общество

Бюджетът беше обнародван: От утре влизат в сила нови цени на винетките
Бюджетът беше обнародван: От утре влизат в сила нови цени на винетките
Пореден протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ Пореден протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ
Чете се за: 02:27 мин.
Мамутът от Ряхово влезе в музея Мамутът от Ряхово влезе в музея
Чете се за: 02:47 мин.
Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език
Чете се за: 04:20 мин.
Сумата, необходима за лечението на дъщеричката на капитан Венцислав Дункин, бе събрана за броени часове Сумата, необходима за лечението на дъщеричката на капитан Венцислав Дункин, бе събрана за броени часове
Чете се за: 02:52 мин.
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
9536
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение с ХАМАС
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение с ХАМАС
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Вълна от съпричастност: Жените военнослужещи с акция за лечението на Анастасия Дункина Вълна от съпричастност: Жените военнослужещи с акция за лечението на Анастасия Дункина
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Божидар Божанов за президентските избори: Имаме за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а до обединяваща Божидар Божанов за президентските избори: Имаме за цел не да достигнем до тяснопартийна кандидатура, а до обединяваща
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Парламентът ще определи правилата за избор във ВСС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Гора, нападната от вредители: От какво изсъхнаха вековни ели над...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Една година след пожара в Костинбродско: Местни жители с апел за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бежанска вълна към Сеута: Испания изпраща военни в анклава
Чете се за: 01:00 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ