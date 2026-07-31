Вълна от съпричастност: Жените военнослужещи с акция за лечението на Анастасия Дункина

Вълна от съпричастност след апел на Съюза на жените военнослужещи. Акцията, която организираха оттам, е за лечението на дъщерята на загиналия в изпълнение на воинския си дълг пилот Венцислав Дункин.

капитан Мария Крашевска, председател на Съюза на жените военнослужещи: „Необходимата сума за лечението на Анастасия е събрана. Към момента дарителската сметка има 301 301 евро и 13 евроцента. Техният път ще бъде дълъг. Имат нужда от интензивна и продължителна рехабилитация, от медикаментозно лечение и последващи процедури.“

Капитан Крашевска изказа благодарност към всички, които се включиха в каузата „Надежда за Анастасия“.

капитан Мария Крашевска, председател на Съюза на жените военнослужещи: „Хора военнослужещи, хора от различни организации и институции, обикновени хора, наши приятели, хора от чужбина, децата на Българската армия. Много са хората. Не мога да изброя всички техни имена, за да не изпусна някого и да не мога да изкажа всичко, което имам към тях – цялата си благодарност от името на Съюза на жените военнослужещи.“

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