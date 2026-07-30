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Сумата, необходима за лечението на дъщеричката на капитан Венцислав Дункин, бе събрана за броени часове

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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сумата необходима лечението дъщеричката капитан венцислав дункин събрана броени часове
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България се обедини за малката Анастасия. Сумата за рехабилитацията на дъщерята на загиналия пилот от ВВС капитан Дункин е събрана за броени часове. Това съобщи нейната майка, която благодари на всички дарители.

Капитан Дункин загина на 13 септември 2024 г., след като учебен самолет се разби край „Граф Игнатиево“. Инцидентът стана при подготовка за демонстрации.

Малката Анастасия е едва на година и шест месеца, но вече води най-трудната битка – тази за своето здраве.

старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова: „Случи се внезапно. Детето спеше обедния си сън и просто изплака. При поглеждане от моя страна вече беше налице десностранната парализа.“

Лекарите установяват, че момиченцето е претърпяло инсулт и се нуждае от спешна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Първоначалният курс струва на семейството малко над 7400 евро.

старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова: „За броени дни се събра сумата от пари, която беше необходима за лечение от три месеца. За което искрено искам да благодаря на всички хора от България и чужбина. Анастасия е едно игриво дете. Изключително борбена. Тя не се отказва. За нея всичко е предизвикателство. Доста е стриктна. Рехабилитаторите много я хвалят, че влага старание. Наистина е много изпълнителна. Прави всичко и полага всички усилия, които се изискват от нея. Името избрахме с баща ѝ. Впоследствие разбрах, че означава „прероден“.“

Събраните средства над първоначално обявената сума ще бъдат използвани изцяло за бъдещото възстановяване на момиченцето, тъй като рехабилитацията изисква дълъг период от време.

старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова: „Знам, че всеки има изпитания. Всеки човек има различни изпитания. Това са моите. Надявам се те вече да приключат и така с усмивка и радост да продължим напред. Надявам се по-бързо да се случат нещата. По-бързо да се излекува напълно моето дете.“

За майката на малката Анастасия, пред волята за живот и силата на обединените сърца, всяко медицинско предизвикателство се превръща просто в следващата победа по пътя към оздравяването.

#капитан Венцислав Дункин #Анастасия #зов за помощ

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