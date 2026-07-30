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Напрежение в съда в Кочани: Прокурорът заплаши свидетел заради показания

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Напрежение в съда в Кочани. Прокурорът заплаши свидетел заради показания, които оневиняват Ива Михайлова.

Дейвид Кръстев, който е шофирал зад Михайлова заяви, че тя не е напускала лентата си и видял как е ударена в нейното платно. Прокурорът намери леко разминаване с показанията на Дейвид дадени през януари по време на разследването и заяви, че ще подведе свидетеля под отговорност. През януари Дейвид е казал, че видял как колата на Ива подскача, без да напуска платното си и започват да хвърчат части от нея, а днес заяви, че е видял как удрят колата на Ива и от нея започват да хвърчат части.

Заседанието беше прекъснато за около 30 минути и се очаква разпита на свидетеля за продължи всеки момент. Дейвид Кръстев е единственият свидетел, който е видял момента на катастрофата.

Показанията му обаче оборват обвинителната теза и прокурорът реагира бурно на това.

Вижте повече във видеото

#делото в Кочани #дело Ива Михайлова

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