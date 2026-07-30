Вероятно утре ще стане ясно дали съдът ще позволи на Ива Михайлова да се лекува в България

Очаква се в утрешния ден да бъде взето решение дали пострадалата при катастрофа в Република Северна Македония наша сънародничка Ива Михайлова може да се лекува в България. С проблемите на младата жена, която не може да напуска Северна Македония, въпреки че има нужда от лечение след тежката катастрофа, за която е обвинена, че е предизвикала, ви запознахме първо по БНТ.

Насер Руфи, адвокат на Ива Михайлова: "От страна на явният обвинител и на судията, денеска ни беше ведено, дека през утрешният ден, дека ще биде утвърдена, ще се види дали ще са възможни такови лекувания. Мегито ние денеска го доставим и консилиарни извещания, комисийски, къдещо е необходно лекувание във здравство, токму в Република Бугария, и дека в Северна Македония няма такви условия да се изведе такъв операционен захват, който е потребен за обвинителите. Мислям дека судът ще го цени това консилиарниято мисление и не гледам причина защо би се отбила на лекувание, кога тъй ке няма условия в Северна Македония."

Сериозно разминаване между експертизата на прокуратурата по делото на Ива Михайлова, показанията на хората, които са пътували в автомобила, който се е сблъскал с нейния и дори тези на полицаите, които са проверявали колите на влизане в Кочани белязаха второто заседание в процеса срещу нашата сънародничка.

Никой не твърди, че Ива е навлизала в насрещното движение - за момента това е заключение единствено на експертизата, която е поръчана от прокуратурата. Другите две експертизи, направени от адвокатите на Ива, казват точно обратното - че автомобилът, с който тя се е ударила, е навлязъл с 80 - 90 см в нейното платно на движение и така се е стигнал до катастрофата.

Никой от разпитаните свидетели, нито тези, които са били в автомобила, който се е ударил с колата на Ива, нито полицаите, които са спирали, нито коли, които са се движили в този момент зад автомобила, с който Ива се е ударила, никой не е видял точно как е станала катастрофата.

Насер Руфи, адвокат на Ива Михайлова: "Абсолютно сме сигурни и възстаченията наши, на колегата Благоя и моят технически советник, казва на това, дека навлигал другият участник на лентата на Ива, и дека няма никаква вина на изина страна. И мислям дека това ще успееме да го докажеме."

Адвокатът на Ива отново повтори, че в участъка, където е станал сблъсъкът разрешената скорост е 90 км в час, а тя се е движела с по-ниска скорост.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов