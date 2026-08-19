Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на горски пожар във Врачанско (ВИДЕО)

Екипаж с хеликоптер "Кугър" от 24-та авиационна база в Крумово от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на горския пожар, който гори в землището на село Тлачене в община Бяла Слатина, област Враца, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 13:49 ч. и подпомага от въздуха дейността на терен на екипите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", допълниха от ведомството.

видео: Мирослава Георгиева, БНТ