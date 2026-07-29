Делото в Кочани: Ще позволят ли на Ива Михайлова да се лекува в България?

Редица противоречия в показанията на свидетелите, разпитани по делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Историята ѝ разказахме само по БНТ. Ива е пострадала при катастрофа между Кочани и Щип и от октомври не може да напуска родния си град и да се лекува.

За днешното заседание бяха призовани девет свидетели. Двама не се явиха, разпитът на един беше отложен за утре сутринта, тъй като се очаква да продължи поне няколко часа. Днес беше разпитан шофьорът на автомобила, който се е ударил с колата на Ива Михайлова. Той казва, че си спомня, че пътувал от Скопие към Берово, но не помни при кого е отивали по каква работа. Помни, че е карал зад ван без регистрационни номера, заради което предполага, че този ван е бил спрян за проверка от полицаите преди отклонението за влизане в Кочани, но не помни как точно е станала катастрофата. Неговият спътник возил се на предната дясна седалка, също не е видяло нищо, защото се бил обърнал на дясно секунди преди удара и не е видяло как е станал той, а возещият се на задната седалка пък говорил по телефона си и също не е видяло как е станала катастрофата.

Шофьор, пътуващ зад този автомобил, казва, че е се обърнал на дясно, за да погледне проверяваният автомобил и също не е видял как е станала катастрофата. Полицаите, които са спирали автомобили за проверка, едната разказва, че била с гръб към катастрофата и само чула удара, а другият разказва, че заедно с колегата си гледали трафика от Щип към Кочани и също не са видели катастрофата.

Така днес всъщност се оказа, че нито един свидетел не твърди, че Ива Михайлова е навлязла в насрещното движение, с което да е причинила тежкия инцидент. Адвокатите ѝ днес внесоха в съда експертиза от петима лекари, които казват, че нейното здравословно състояние се усложнява и че тя трябва да бъде лекувана, но лечението, което е необходимо, не се прилага в Р.С. Македония, с което поискаха съда отново да разреши на Ива да пътува за лечение в България.

Делото продължава утре, възможно е още утре или в някой от следващите дни съдът да се произнесе дали най-накрая ще разреши на Ива Михайлова да пътува за лечение.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов от Кочани