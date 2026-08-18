Локализиран е големият пожар в района на сметището край Дупница

Локализиран е големия пожар избухнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главният път Е-79. Към момента трафикът в района вече се осъществява нормално.

Сигналът за пожара е подаден около 14:30 часа. На място незабавно са изпратени пет противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огънят да се разрасне, към тях са се присъединили още три пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от Община Дупница.

Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара. На място ще останат дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. По данни на пожарната няма опасност за близките къщи и населените места.