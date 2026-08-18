Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79

Голям пожар избухна в района на сметището около град Дупница. Заради силния порив на вятъра и силното задимяване в района затвориха и главен път Е-79. Движението вече се осъществява нормално.

Пожарът възникнал около 14:30 часа, когато и е подаден сигнал на спешния телефон 112. Към мястото незабавно са се отправили 5 противопожарни автомобила.

Заради силния вятър и опасността да се разрасне огъня, към пожара се отправят още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от Община Дупница. Горят сухи треви и храсти, както и отпадъци, а засегнатата площ е около 15 дка.

комисар Светослав Георгиев - директор на РДПБЗН – Кюстендил: "От всички страни вече е локализиран пожара. В последствие отпадъците ще бъдат запръстявани. Този голям силен дим е тях. Допълнително е изпратихме да бъде замерен въздуха в село Джерман като там показателите са в норма." – Отвън не можехме да седим, прибрахме се вътре в стаите. Иначе гадно си миришеше.

На място ще останат дежурни пожарни автомобили до пълното потушаване на огъня.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Николова