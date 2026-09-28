Космическа мисия: Мегаракетата „Старшип“ достигна околоземна орбита за първи път

Мегаракетата от следващо поколение “StarShip“ на компанията SpaceX достигна околоземна орбита за първи път. Това стана въпреки неочакваното спиране на двигателя по време на полет.

Снимка: БТА

“StarShip“ изстреля първата партида нови спътници StarLink, но мисията беше прекъсната и завърши с контролирано и огнено кацане в Тихия океан. SpaceX уточни, че експлозията е причинена, тъй като корабът не е проектиран да каца в студена вода. “StarShip“ изведе 26 спътника StarLink от следващо поколение един по един на височина от приблизително 270 км.