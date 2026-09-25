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Мерлин, Дюи и Луна - новите специални агенти на четири лапи в Агенция "Митници" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Агенция "Митници" с ново попълнение. За откриването на нелегални стоки вече ще помагат три, обучени във Великобритания, кучета.

Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство в Република България: "Мерлин, Дюи и Луна са обучени във Великобритания и оттук нататък ще работят рамо до рамо със своите български водачи, като ще помагат за откриването на незаконни стоки и за противодействието на организираните престъпни групи, които стоят зад тях."

Николай Шушков, директор на Агенция "Митници": "Не се съмнявам, че и тримата нови помощници ще бъдат също едни успешни наши помощници в нелеката ни работа по разкриването не само на наркотични вещества. Ще добавя, че кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта за малките лодки и на оръжие. Те още от утре ще бъдат на своето дежурство на митнически пункт „"Капитан Андреево", на Летище "Васил Левски" - София и на пристанище Бургас."

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#Дюи #Мерлин #Нови попълнения #Луна #агенция "Митници"

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