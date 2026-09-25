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Държавното първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения - възможност на атлетите да демонстрират своите умения и да бъдат част от една общност

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Спорт
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Завърши третото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения.

държавното първенство тенис хора интелектуални затруднения възможност атлетите демонстрират своите умения бъдат част една общност
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В Националния тенис център през последните 3 дни тенисът има малко по-различно измерение, защото освен резултатите, на кортовете играят хора, за които самото им присъствие и възможността да покажат способностите си, са огромна победа.

Завърши третото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения организирано от Българската федерация по тенис в партньорство със Special Olympics България. Участие взеха състезатели от 4 клуба в страната, а надпреварата се проведе по правилата на Special Olympics.

Сред участниците беше и Николай Вътев, който само преди няколко седмици достигна до четвъртфиналите на международния турнир на Special Olympics в Швеция.

"Искам още нагоре да се изкачвам, да продължавам, само победи да имам", заяви Вътев.

Вижте репортажа във видеото!

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