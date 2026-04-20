Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус"

Тенисистите Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добра спортистка и най-добър спортист на годината на Световната спортна академия "Лауреус" (Laureus World Sports Academy) на стилна церемония в испанската столица Мадрид.

Водещи на церемонията бяха сръбската тенис легенда Новак Джокович и олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу.

През 2025 година Алкарас спечели титлите в Откритото първенство на Франция и на САЩ, а №1 в света Сабаленка триумфира на турнира от Големия Шлем в Ню Йорк.

„Да получа това признание от хора, които разбират спорта толкова дълбоко, го прави още по-значимо. Това е нощ, която никога няма да забравя, момент, който ще пазя в сърцето си завинаги“, каза Карлос Алкарас.

„В момента треперя. За мен е истинска лудост, че името ми ще бъде до тези легенди, тези спортисти, които съм гледал, на които съм се възхищавала“, добави Арина Сабаленка.

Пари Сен Жермен беше обявен за отбор на годината на "Лауреус" след първата титла на клуба в Шампионската лига през сезон 2024-2025.

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели наградата за "Пробив на годината", докато състезателят по голф Рори Макилрой беше отличен за "Завръщане на годината".

18-годишният нападател на Барселона и на националния отбор на Испания Ламин Ямал беше коронясан за млад спортист на годината.

Наградата „Спортно вдъхновение“ стана притежание на футболиста Тони Кроос от Германия.

Легендарната румънската състезателка по спортна гимнастика Надя Команечи беше отличена за цялостен принос.

Наградата "Лауреус" е учредена през 1999 година от международни фондации с участието на няколко генерални партньори - известни компании в света на бизнеса. На първия етап кандидатите се избират от спортните медии, след което се провежда гласуване сред 50-е членове на академията, които са известни в миналото спортисти.