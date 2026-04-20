БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Редица звезди от света на спорта бяха отличени в Мадрид.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

Тенисистите Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добра спортистка и най-добър спортист на годината на Световната спортна академия "Лауреус" (Laureus World Sports Academy) на стилна церемония в испанската столица Мадрид.

Водещи на церемонията бяха сръбската тенис легенда Новак Джокович и олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу.

През 2025 година Алкарас спечели титлите в Откритото първенство на Франция и на САЩ, а №1 в света Сабаленка триумфира на турнира от Големия Шлем в Ню Йорк.

„Да получа това признание от хора, които разбират спорта толкова дълбоко, го прави още по-значимо. Това е нощ, която никога няма да забравя, момент, който ще пазя в сърцето си завинаги“, каза Карлос Алкарас.

„В момента треперя. За мен е истинска лудост, че името ми ще бъде до тези легенди, тези спортисти, които съм гледал, на които съм се възхищавала“, добави Арина Сабаленка.

Пари Сен Жермен беше обявен за отбор на годината на "Лауреус" след първата титла на клуба в Шампионската лига през сезон 2024-2025.

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели наградата за "Пробив на годината", докато състезателят по голф Рори Макилрой беше отличен за "Завръщане на годината".

18-годишният нападател на Барселона и на националния отбор на Испания Ламин Ямал беше коронясан за млад спортист на годината.

Наградата „Спортно вдъхновение“ стана притежание на футболиста Тони Кроос от Германия.

Легендарната румънската състезателка по спортна гимнастика Надя Команечи беше отличена за цялостен принос.

Наградата "Лауреус" е учредена през 1999 година от международни фондации с участието на няколко генерални партньори - известни компании в света на бизнеса. На първия етап кандидатите се избират от спортните медии, след което се провежда гласуване сред 50-е членове на академията, които са известни в миналото спортисти.

#Карлос Алкарас #Награда "Лауреус" #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
3
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Спокойно върви предаването на протоколите в София
4
Спокойно върви предаването на протоколите в София
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини
5
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден...
Във Видин предаването и обработката на изборните книжа премина без сериозни нарушения
6
Във Видин предаването и обработката на изборните книжа премина без...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Тенис

Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира WTA 1000 в Мадрид
Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира WTA 1000 в Мадрид
Александър Василев отпадна на старта на "Чалънджър“ турнира в Рим Александър Василев отпадна на старта на "Чалънджър“ турнира в Рим
Чете се за: 00:55 мин.
Григор Димитров стартира срещу квалификант в Мадрид Григор Димитров стартира срещу квалификант в Мадрид
Чете се за: 01:12 мин.
Карлос Алкарас под въпрос за Мастърса в Рим заради контузия Карлос Алкарас под въпрос за Мастърса в Рим заради контузия
Чете се за: 01:12 мин.
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА
Чете се за: 00:55 мин.
Григор Димитров започва седмицата като 137-и в класацията на АТР Григор Димитров започва седмицата като 137-и в класацията на АТР
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи утре Жълт код за значителни валежи утре
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Тръмп заяви, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища, само ако се постигне споразумение с Техеран Тръмп заяви, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища, само ако се постигне споразумение с Техеран
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Турски тир падна в дере във Великотърновско, шофьорът е загинал
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Наградите за полет в изкуството: Фондация „Стоян...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ