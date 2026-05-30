Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора

Пожар избухна в складова база за пластмасови отпадъци край Стара Загора. Огънят е обхванал бали с пластмаса за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк по пътя за село Хрищени.

На място работят шест екипа на пожарната. В района се е образувало силно задимяване.

Препоръчва се жителите, които се намират по посока на вятъра, да затворят прозорците на домовете си и да ограничат престоя на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични вещества, които могат да бъдат опасни за здравето.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора следят качеството на атмосферния въздух в района чрез мобилна лаборатория.

Няма опасност от разрастване на пожара, към момента няма данни за пострадали хора.