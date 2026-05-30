Кметът на Варна Благомир Коцев е знаел за строителството на незаконния град, каза общинският съветник Коста Стоянов

Кметът на Варна Благомир Коцев е знаел за строителството на незаконния град, каза за "Говори сега" общинският съветник от "Възраждане" Коста Стоянов.

"Въпреки, че действията на украинската групировка КУБ във Варна са започнали категорично още по времето на стария кмет, кмета на ГЕРБ Иван Портних, те са се доразвили в много по-широка степен с любезното бездействие на настоящия кмет от ПП-ДБ, Благомир Коцев, който няма как да не е знаел, при положение, че заместник - кмета му го твърди още през месец март 2025 година." "Сигналът за незаконните действия на място на украинската групировка КУБ ние получихме за първи път от заместник - кмета на община Варна през месец март 2025 година, когато в репортаж по вашата телевизия на място от местността той призна, че там има незаконни действия и че ще сезира прокуратурата. Тъй като обещанията не се спазиха и явно е, че прокуратурата не беше сезирана, след това група граждани, местни жители, се обърнаха към мен с документи. Аз ги преглеждах в продължение на известно време, може би около един-два месеца, защото трябваше да се убедя, че наистина там всичко е незаконно и първите сигнали ги подадахме през месец септември 2025 година."

Коста Стоянов повтори отговор на министъра на земеделието в парламента от петък, че през 2024 година Регионална дирекция по горите на няколко пъти е изпращала информация до Община Варна за това, че в местността Баба Алино се извършват незаконни действия.

По повод собственика на корпорацията - строител, Стоянов допълни, че след информацията, че е бил екстрадиран от ДАНС и в последствие върнат в страната, той е подал сигнал до ДАНС през септември 2025 година. Изненадата е, че отговор всъщност е имало, по време на 51-то Народно събрание, но документът е бил засекретен от председателя Наталия Киселова.

"Нашата парламентарна група, в лицето на Златан Златанов, когато той беше временният председател на комисията в Народното събрание на няколко пъти искаше изслушване на председателя на ДАНС във връзка с тези незаконни действия на КУБ и на Олег Невзоров, но беше бламиран от управляващо тогава мнозинство от ГЕРБ и от ДПС и така и комисията в Народното събрание не се състоя", обясни Коста Стоянов.

