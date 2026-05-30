Стилияна Николова донесе нова радост на България със сребро от европейското първенство във Варна

Българската грация спечели трети пореден медал от шампионат на Стария континент, а титлата отиде при Даря Варфоломеев

Снимка: Startphoto.bg
Стилияна Николова завоюва сребърен медал в индивидуалния многобой на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Най-добрата българска състезателка отново се нареди сред елита на континента и донесе нов повод за радост на родната публика.

Възпитаничката на Валентина Иванова събра общ сбор от 118.750 точки и се окичи със сребърното отличие след силно и стабилно представяне във всички четири композиции.

Така Николова спечели медал в многобоя на трето поредно европейско първенство. Българката триумфира със златото в Будапеща през 2024 година, взе сребро в Талин през 2025-а, а сега повтори това постижение и пред родна публика във Варна.

Европейската титла заслужи олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев от Германия със сбор от 120.150 точки. За германката това е първо злато в многобоя от европейски шампионат – единственото отличие, което досега липсваше във впечатляващата ѝ колекция.

Бронзовият медал остана за защитаващата титлата си Таисия Онофричук от Украйна, която завърши със 117.150 точки.

Среброто на Стилияна Николова е поредното доказателство за постоянството и високото ниво на българската художествена гимнастика, която продължава да бъде сред водещите сили в Европа.

Очаквайте подробности!

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Стилияна Николова

