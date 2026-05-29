Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие

Бащата на 16-годишното момиче, което загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май в Благоевград, има притеснение, че обвиняемият Александър Георгиев може да се укрие. Затова днес Стойне Стойнев лично отиде в Окръжната прокуратура в Благоевград и се срещна с председателя Станислава Арабаджиева и наблюдаващия прокурор Костадин Прешелков.

Малко след срещата дойде и съобщението, че държавното обвинение протестира мярката на обвиняемия за смъртта на момичето.

В памет на загиналото момиче, тази вечер в 18.00 ч. в Благоевград ще се проведе мълчаливо бдение пред Съдебната палата в града.