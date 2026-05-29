НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния

Румъния е информирала съюзниците от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази жилищна сграда в град Галац. От Алианса осъдиха като „безотговорно поведението на Русия“ и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове.

От румънското външно министерство определиха инцидента като „сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия“.

На пресконференция на румънското Министерството на външните работи беше потвърдено, че става въпрос за руски дрон „Геран-2“, който се е разбил в покрива на жилищния блок.

Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива е избухнал пожар, но за щастие, заради характера на удара, няма жертви.

От Министерството на отбраната заявиха, че ако ударът е бил с един или два метра по-ниско, със сигурност поне целият последен етаж на блока е щял да бъде отнесен.

Двама души пострадаха, а над 70 бяха евакуирани, след като дрон се разби в покрива на блок около 2 часа след полунощ. Пожарът, който е последвал, вече е потушен, но материалните щети са сериозни.

