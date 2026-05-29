Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата и закри консулството на Руската федерация в града. Това обяви президентът Никушор Дан, след като руски дрон удари блок в крайдунавския град Галац.

Двама души бяха ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац тази нощ. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар.

Атаката е станала около 2.00 часа през нощта. Преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RO-ALERT, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации.

Това не е първият случай на руски дрон, паднал на територията на Румъния, в конкретния дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души.

По-рано днес румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Властите декларираха готовност да предприемат всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на, по думите им, "сериозното нарушаване на международното право".