Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения

Инвестиционният проект в местността Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения, се посочва в официална позиция на корпорация КУБ, разпространена до медиите във Варна.

„Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди“, се посочва в писмото.

От корпорацията изтъкват, че са инвеститор с дългосрочно присъствие, реални вложения и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. Според изнесената информация в позицията у нас компанията развива дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежава лиценз клас I. От корпорацията допълват, че инвестицията в комплекса е част от дългосрочен ангажимент към Варна и региона

„В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа след началото на войната в Украйна“, се посочва в писмото, без да се уточнява в какъв размер е направеното вложение.

Към момента на придобиване на имотите те вече са имали съществуваща административна и документална история, допълват от КУБ. Според корпорацията тя е заварила територията с план от 1967 г. и с решение на общинските органи от 2015 г., че попада в хипотеза на Закона за горите, която позволява промяна на предназначението на земята. Общият устройствен план на Варна, приет през 2015 г., също не налага ограничения.

От корпорацията допълват, че ще настояват да бъде отчетена пълната хронология и да се изясни защо има твърдения за документи с невярно съдържание, след като „документите са издадени с това съдържание от общинската администрация“.

„Общината ни събра от нас и от всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради, такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било въз основа на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори се събират данъци за неизвършвани услуги – сметосъбиране и сметоизвозване. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Службата по вписванията във Варна през 2023 г. и 2025 г., а и самата община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни“, се посочва в позицията на КУБ.

От корпорацията отхвърлят и твърденията за незаконна сеч.

„Необходимо е ясно разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за които ни обвиняваха, а актовете са на други извършители. Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност и контрол на достъпа, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи“, се казва в писмото.

От КУБ изразяват несъгласие с „опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора“. „Не приемаме твърдения, които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта. Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди“, завършва позицията на корпорацията.

Днес корпорацията бе поканила медиите във Варна на пресконференция. Малко преди официално обявения час от КУБ отмениха срещата с журналистите, като аргументът бе „продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове“. От корпорацията уточниха, че пресконференция ще бъде насрочена допълнително.