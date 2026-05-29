Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента 51-годишен работник, по-късно е починал и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела.

По данни на полицията мъжът се е намирал в близост до мястото на пожара, когато му прилошало. Той е бил откаран с екип на Спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Пожарът избухна вчера следобед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. При инцидента загина 51-годишен мъж, който не успял да напусне горящото помещение. По случая е образувано досъдебно производство.