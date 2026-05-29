Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Пламена Заячка: Жителите на район „Средец“ трябва да участват ефективно в управлението на района

Не е справедливо да плащаш абонамент за паркиране и да няма къде да паркираш, заяви кандидатът за кмет на район "Средец"

Жителите на район „Средец“ трябва да участват ефективно в управлението на района. Не можем да налагаме просто административни мерки. Ефективното управление трябва да се случва с гражданите. Това заяви Пламена Заячка, кандидат за кмет на столичния район от БСП Объединена левица в студито на "Денят започва".

На 14 юни в район "Средец" в София ще се проведат частични избори за районен кмет.

Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ на „БСП – Обединена левица“: „Разговорите с хората показват, че проблемите са много. Качеството на живот, грижата за градската среда – все повече се споделя усещането, че има липса на такава грижа – тротоари, осветление. „Средец“ е едно от най-засегнатите места за трафик и паркиране.“

Заячка предлага район „Средец“ да вземе пример от Виена, Мадрид и Амстердам, които намаляват трафика към центъра и имат зони за живущи.

Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ на „БСП – Обединена левица“: „Не е справедливо и не е редно да плащаш абонамент за паркиране и да няма къде да паркираш. „Средец“ е сърце – и културно, и административно, трябва да има ред. Не говорим за ограничаване на движението, но трябва да има грижа и за хората.“

По отношение на сътрудничеството с кмета на София Васил Терзиев Заячка коментира.

Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ на „БСП – Обединена левица“: „Аз бих подкрепила всяко едно решение, което е добро за жителите. Защото в крайна сметка ролята на кмета е да се грижи за тези жители и да защитава интересите им.“

