Илияна Йотова посрещна в президентската институция деца на загинали служители от системата на МВР

Не само вашите родители, но и вие сте герои. С тези думи президентът Илияна Йотова приветства деца от Фондация „Емил Шарков“, които заедно с родители и настойници гостуваха в президентската институция. Учредена през 2014 г. в памет на загиналия в изпълнение на дълга си командос от Специализирания отряд за борба с тероризма, фондацията има като своя кауза да подпомага децата и семействата на загинали и починали служители от системата на Министерството на вътрешните работи.

Държавният глава открои дейността на фондацията, усилията и грижите, които полага, и общността, която е успяла да създаде. По думите й институциите са в дълг на децата, загубили родител в системата на МВР, и има какво да направят, за да ги подпомогнат, така че да имат най-важното – право на детство, спокойствие и перспектива за бъдещето, да имат самочувствие за това, което техните родители са направили за България. А напоследък сякаш оставяме назад думи като чест, доблест и дълг. Трябва да се върнем към тях, за да растат наистина храбри деца, които да обичат Родината си, заяви Илияна Йотова.

Милена Шаркова, съпруга на Емил Шарков, основател на фондацията и неин председател изказа благодарност на държавния глава и президентската институция за топлия прием и за това, че децата се чувстват като сред приятели и съмишленици. „Целта ни е тази наша общност, която сме създали, „Деца на бащи герои“, да има възможност да общува помежду си и децата да се развиват по най-добрия начин като човеци и достойни наследници на своите родители, дали живота си за Родината“, посочи тя.

На последвалата среща на президента Йотова с присъстващите представители на Фондация „Емил Шарков“, родители и настойници бяха обсъдени инициативи на фондацията, както и трудностите, с които се среща. Акцент бе поставен върху необходимостта от по-тясно взаимодействие с Министерството на вътрешните работи. Държавният глава увери фондацията, че има верен партньор в лицето на президентската институция. „Президентството е винаги отворено за вас и готово да помогне в преодоляването на предизвикателствата, пред които се изправяте“, подчерта Йотова.

#системата на МВР #президентска инстутиция #Илияна Йотова #загинали #президент #деца

