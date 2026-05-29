Окръжната прокуратура в Кърджали излезе с позиция в подкрепа на прокурор Дафин Каменов

Снимка: БТА/Архив
Окръжна прокуратура - Кърджали публикува позиция във връзка с публични изявления от вчера по повод процесуални действия в община Кърджали, в които се намесва и името на заместник окръжния прокурор Дафин Каменов. Прокуратурата изразява подкрепа към заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Писмото е изпратено до Прокурорската колегия на ВСС с копие до временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и до апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев.

Ето и текстът на цялата позиция, подписана от и.ф. административен ръководител и всички прокурори в Окръжна прокуратура-Кърджали без прокурор Дафин Каменов.

С настоящата позиция изразяваме институционалната си подкрепа към заместник окръжен прокурор Дафин Каменов по повод публични изявления на министъра на вътрешните работи от 28.05.2026 г., съдържащи твърдения за осуетяване на процесуални действия от страна на магистрата и намеса, насочена към повторно осуетяване на такива действия.

Постъпващите в Окръжна прокуратура – Кърджали материали се разпределят на прокурорите чрез електронна система на случаен принцип.

Задължение на прокурора е във всички случаи, когато са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата непредубеденост и незаинтересованост при решаването на преписката, да подаде отвод пред горе стоящата прокуратура.

Този законов механизъм е една от гаранциите за безпристрастност и обективност в наказателното производство, свързан с разбирането, че не следва да съществуват съмнения в еднаквото прилагане на закона.

Неправилно от юридическа и професионална гледна точка е тълкуването на направено искане за отвод като осуетяване на процесуални действия по неотложност, без да са били представени на прокурора данни с основания за извършване на действия от такъв характер.

Предприемането на неотложни действия по разследването е законова възможност, която е предвидена само в случаите когато незабавното им извършване е единствена възможност за събиране и запазване на доказателства. Такива данни не са били докладвани на дежурния прокурор Каменов.

Категорично се противопоставяме на отправянето на неоснователни нападки и необосновани критики срещу професионалната преценка на прокурор Каменов и внесените съмнения в неговата почтеност и безпристрастност.

Призоваваме към спазване на принципа на разделение на властите и проява на дължимото уважение към професионалните действия на прокурора и ненамеса във вътрешното му убеждение, основано единствено на събраните данни и закона.

#Дафин Каменов #Окръжна прокуратура - Кърджали

