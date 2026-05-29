БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата предаде на съд кмета на община Бойчиновци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Причинени щети на община Бойчиновци са в размер на 382 164,76 лева (195 397,74 евро)

ръководствата мвр данс прокуратурата създадоха национално междуведомствено звено връзка изборите
Слушай новината

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на община Бойчиновци, по дело за длъжностно престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Обвиняемият Светлин Сретениев е бил избран за кмет на община Бойчиновци на местните избори през 2011 г., а впоследствие е преизбран през 2015 г. и 2019 г.

По време на третия си мандат, въпреки че е бил запознат със задълженията си по управление и разпореждане с общинското имущество и финанси съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, той е сключил трудови договори между община Бойчиновци и десет лица, приближени до него и участвали в предизборните му кампании.

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че Светлин Сретениев е умишлено назначил въпросните лица на различни длъжности, сред които специалист „Етнически и интеграционни въпроси“, изпълнител, работник „Благоустройство и комунално строителство“ и портиер. Част от назначените лица са удостоверили образованието си не с дипломи за завършено средно образование, а с удостоверения за завършен VII и XI клас. Установено е също, че едно от назначените лица е било осъждано за престъпление против политическите права на гражданите.

Десетте лица са получавали трудови възнаграждения от бюджета на община Бойчиновци, без реално да полагат труд и без да изпълняват задълженията, произтичащи от заеманите длъжности.

Според обвинението, в резултат на действията на Светлин Сретениев за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2023 г. са причинени значителни щети на община Бойчиновци в размер на 382 164,76 лева (195 397,74 евро).

Сключените от обвиняемия трудови договори са били предмет на журналистическо разследване. След излъчването на телевизионен репортаж Окръжна прокуратура – Монтана се е самосезирала и е образувала досъдебно производство, приключило с внасянето на обвинителния акт в съда.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

#районна прокуратура - Монтана #кмет на Бойчиновци #финансови щети #Бойчиновци #злоупотреби

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
3
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
5
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Сигурност и правосъдие

Шофьорът, убил 12-годишната Сияна, остава в ареста
Шофьорът, убил 12-годишната Сияна, остава в ареста
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Чете се за: 01:05 мин.
Пленумът на съдиите от Върховния административен съд подкрепя ключови промени в Закона за съдебната власт Пленумът на съдиите от Върховния административен съд подкрепя ключови промени в Закона за съдебната власт
Чете се за: 01:57 мин.
Кооперация КУБ отмени насрочената за днес пресконференция Кооперация КУБ отмени насрочената за днес пресконференция
Чете се за: 00:52 мин.
Повече от 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 амфетаминопроизводни хапчета са открити при полицейска операция в София Повече от 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 амфетаминопроизводни хапчета са открити при полицейска операция в София
Чете се за: 02:27 мин.
Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в общината Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в общината
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Китайски учени са получили влакна от лунна почва за изграждане на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ