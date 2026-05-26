Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет

Полицията разкри нови подробности около тежкия инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал "Струмско" се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална трупа. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция.

Старши комисар Илия Тупаров - ОДМВР Благоевград: "Лицата са си поръчали по интернет преди около месец, по Телеграм - LSD и са чакали момента на домакина, който е 16-годишното момче, майка му да не е вкъщи да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че, аз направих анализ, ще се вземат съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 ч. е започнал купонът и никой в панелния жилищен блок, аз също съм живял в панелен блок и знам - всичко се чува. Като се качихме в апартамента - беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да можем да реагираме своевременно. Ние не може да покриеме цялата област - виждаме грешките си, анализираме ги, но и обществото трябва да е по-критично. Иначе после хейтът е пълен."

Вътрешният министър Иван Демерджиев: "Това е нещо, което е протичало няколко часа - имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивен. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен, но да го направиш, отколкото една такава трагедия - да събираме деца от земята, паднали от петия етаж".

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града.

"Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди", отбеляза старши комисар Тупаров.

Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в "Пирогов".

В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от Математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.

"Тези деца са били в театрална трупа, това са интелигентни, умни деца", посочи комисар Тупаров и отбеляза, че недоумява защо са посегнали към наркотици.

Демерджиев е категоричен: