Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет

ден траур благоевград разследване убийство задържан наркотици
Полицията разкри нови подробности около тежкия инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал "Струмско" се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живота. По данни на разследването младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни, будни деца, участници в театрална трупа. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция.

Старши комисар Илия Тупаров - ОДМВР Благоевград: "Лицата са си поръчали по интернет преди около месец, по Телеграм - LSD и са чакали момента на домакина, който е 16-годишното момче, майка му да не е вкъщи да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че, аз направих анализ, ще се вземат съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 ч. е започнал купонът и никой в панелния жилищен блок, аз също съм живял в панелен блок и знам - всичко се чува. Като се качихме в апартамента - беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да можем да реагираме своевременно. Ние не може да покриеме цялата област - виждаме грешките си, анализираме ги, но и обществото трябва да е по-критично. Иначе после хейтът е пълен."

Вътрешният министър Иван Демерджиев: "Това е нещо, което е протичало няколко часа - имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивен. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен, но да го направиш, отколкото една такава трагедия - да събираме деца от земята, паднали от петия етаж".

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града.

"Задържаният не си спомня нищо, той няма никакви спомени, така твърди", отбеляза старши комисар Тупаров.

Има данни, че се подобрява момчето, което беше настанено с опасност за живота в "Пирогов".

В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от Математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.

"Тези деца са били в театрална трупа, това са интелигентни, умни деца", посочи комисар Тупаров и отбеляза, че недоумява защо са посегнали към наркотици.

Демерджиев е категоричен:

"Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението - това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, от всеки един ще изисквам да има резултати. Не можем повече да си позволим да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което е придобило страшни размери в нашата държава. Ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнаем цялото общество, ако няма сигнали, ако в училищата съответните учители и ръководители не предприемат действия - няма как да стигнем до тези резултати. Ще засилим превенцията. Създали сме организация - ще дадем повече такива инициативи."

