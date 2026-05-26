Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а правилният избор е превенция с ваксина

Сезонът на варицелата вече е в разгара си, а специалистите предупреждават, че заболяването не бива да бъде подценявано. Според доц. д-р Христина Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести, у нас все още има нисък процент на ваксинирани срещу варицела, въпреки че ваксината е налична от години.

Д-р Христина Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести: „Варицела в България винаги е била неуправляема инфекция, тъй като ваксина допреди няколко години нямаше в България. Съответно всеки, който бива в контакт с вируса, най-вече в детските градини, се разболява.“

По думите ѝ над 90% от възрастното население в България вече е преболедувало варицела. Тя призова хората, които не са боледували и не са ваксинирани, да не чакат да станат контактни, а да се имунизират предварително. Доц. Бацелова коментира и така наречените „шарка партита“, при които родители умишлено събират децата си с болни от варицела.

Д-р Христина Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести: „Това е една невероятна глупост, която се извършва в България. Ние никога не знаем едно инфекциозно заболяване при кого как ще протече. Варицела може да протече с няколко обривни единици, а може да протече много тежко – с енцефалит и летален изход.“

Според нея твърдението, че е по-добре детето да преболедува варицелата в ранна възраст, е „един от поредните български митове, свързани с инфекциозни заболявания“.

„Правилният избор е превенцията с ваксина, която е безопасна и много високо ефективна“, подчерта специалистът.

В разговора беше засегната и темата за кърлежите и ръста на случаите на лаймска болест през последните години. Доц. Бацелова посочи, че ухапванията от кърлежи не бива да се подценяват.

Д-р Христина Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести: „Ако едно лице смята, че може само да си извади кърлежа, по-добре по-бързо да го извади само. Това става лесно с пинсета.“

По думите ѝ кърлежът трябва да бъде премахнат внимателно, без въртене, а процедурата да се извършва с ръкавици и предпазни средства. Според специалиста основната причина за увеличаването на кърлежите е липсата на достатъчно добра дезинсекция.

Д-р Христина Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести: „Трябва да има много добра дезинсекция, която да е навременна и да продължава през периода, в който кърлежите са активни.“

Тя подчерта, че мерките за борба с кърлежите и комарите са известни и ефективни, но трябва да бъдат прилагани последователно.

