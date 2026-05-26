Измами с евросубсидии: 20 души са арестувани на о. Крит за измамна схема

20 души са арестувани в Гърция за измами със селскостопански субсидии. Престъпната схема е действала на остров Крит. Сред задържаните са счетоводители и държавни служители.

Те, заедно със собственици на земя и производители, изготвяли фалшиви договори за наем и неверни декларации, за да получат европейски средства. За 5 години печалбата им надхвърлила 3 милиона евро. Миналата година европейските прокурори обвиниха десетки гръцки животновъди във фалшифициране на собственост върху пасища с цел получаване на евросубсидии. Скандалът тогава доведе до закриване на гръцката Агенция за плащания.