Имотният пазар в Пловдив остава стабилен въпреки високите цени на жилищата

Пазарът на жилищни имоти в Пловдив остава стабилен след големия брой сделки през 2025 година. Цените не се очаква да паднат през следващите месеци, смятат специалисти в продажбите на имоти. В момента стойността на квадратен метър в Пловдив варира от около 1500 евро в големите жилищни комплекси, като „Тракия“, до близо 3000 евро в централната част на града. Търсенето на нови жилища и броят на сделките в Пловдив растат по-осезаемо от средното за страната. Причината е притокът на хора към града и сериозният ръст на населението в областта.

Д-р Свилен Колев, зам. председател на НСИ: „Пазарът в Пловдив остава с умерен ръст, стабилен е и първото тримесечие показва много малък спад на броя на сделките, сравнено със средното за страната, докато цените продължават да нарастват с 15% в Пловдив.“

Според тях клиентите вече са значително по-взискателни към качеството на строителството.

Иван Площаков, собственик на фирма за недвижими имоти: „Определено клиентът стана много по-капризен, по-взискателен и масово предпочитат нови жилища. Основното, което се гледа вече, е ниското строителство - то е доста по-предпочитано.“

Натиск върху пазара и върху покачването на цените оказват и хората, които се връщат да живеят в България. Наблюдава се и тенденция чужденци да се заселват в региона.

„Къща не можете да си купите за 100 хиляди евро категорично, особено ново строителство, дори и малка. Може да си купите в някакво много отдалечено село някаква много стара къща, която да е за тотален ремонт“, коментират брокери.

Очакванията са цените и търсенето на имоти в Пловдив да останат стабилни въпреки мащабното строителство в града.

