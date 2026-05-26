След трагедията в Благоевград: Очаква се съдът да гледа мярката на задържания по случая

Очаква се днес Окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест спрямо задържания по случая със смъртта на непълнолетно момиче в града преди дни. 20-годишният младеж е в ареста за срок до 72 часа.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче. Трагедията се разигра в нощта на 24 май в квартал „Струмско“. Заедно с жертвата след падане от петия етаж беше открито и тежко пострадало момче. То остава в критично състояние в „Пирогов“, където лекарите продължават борбата за живота му. Междувременно разследващите събират доказателства и разпитват свидетели, за да изяснят какво точно се е случило в нощта на инцидента. Днес психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.