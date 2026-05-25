След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче

Днес в Благоевград е обявен ден на траур заради трагедията, при която загина непълнолетно момиче. Със заповед на кмета са отменени всички тържества на територията на общината.

Междувременно продължава разследването на причините, довели до трагедията в квартал „Струмско“. При инцидента беше открито тялото на младо момиче, а друго непълнолетно момче беше транспортирано с хеликоптер в тежко състояние в болница „Пирогов“.

Окръжната прокуратура в града работи по всички версии, включително убийство, самоубийство или нещастен случай. Не е изключено в основата на трагедията да стои и употреба на наркотици.

До късно снощи продължи огледът на апартамента, в който са били младежите. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява.