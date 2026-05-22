DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"

Министър-председателят Румен Радев се срещна с DARA, екипa ѝ и ръководството на БНТ след грандиозния, по думите му, успех на "Евровизия". Акцент в разговора, в който се включиха и министри от кабинета, бе предстоящото домакинство на страната ни на конкурса догодина.

Преди началото на официалната среща премиерът Румен Радев посрещна DARA с думи на огромна благодарност за радостта и националната гордост, които донесе на страната ни. Каза също, че българският народ има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Самата DARA пък каза, че България е много интересна страна с огромен потенциал, който тя иска да види как всички заедно развиваме в онази посока, която пожелаха и младите хора на протестите. Милена Милотинова, генералният директор на БНТ, обясни, че "Библията", както нарече книгата с изискванията на "Евровизия" за предстоящото домакинство, е цели 200 страници.

Цялата администрация на правителствената сграда, премиер и министри посрещнаха DARA с овации.

Румен Радев, министър-председател: "Твоята енергия, сила и най-вече талант пометоха всичко след себе си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и пусна твоето изпълнение на "Евровизия".

Премиерът поздрави DARA и затова, че и след тази победа се държи по един достоен начин, което по думите му е не по-малко важно от самата победа.

Румен Радев, министър-председател: "Днес поставяме първата стъпка към организация на "Евровизия 2027" в България. Още веднъж благодарение на DARA и на нейния екип. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим самите себе си."

Ще бъдат положени максимум усилия, за да поставим България там, където ѝ е мястото - достойно на световната карта, каза още премиерът.

DARA: "Благодаря и "Бангаранга" на всички. Не съм предполагала, че мога да кажа това нещо тук. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата - такива, каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят."

Тази победа е нещо много хубаво и за всички млади хора в България, каза още певицата.

DARA: "Защото е знак, че ние можем да се справим, и че въпреки лошата енергия, ние можем да победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим, отдаденост."

А след срещата DARA и генералният директор на БНТ Милена Милотинова отговаряха на медийни въпроси.

DARA: "Трябва да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да се събираме, да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество. И много положителна енергия. Но има много неща, които трябва да се случат, за да може да се осъществи Евровизия."

"Библията" с изискванията за предстоящото домакинство е цели 200 страници, обясни Милена Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор БНТ: "Ние сме в непрекъснати разговори с колегите. Набелязваме първи стъпки и скоро ще има новини, ще ви съобщим."

А като директор на българската национална телевизия, която като обществена медия ще организира конкурса догодина, Милена Милотинова е получила уверения днес за пълната подкрепа на правителството.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Изключително благодарна съм за тази подкрепа, която получаваме за следващото домакинство на "Евровизия 2027". Подкрепа не само финансова, както казахте, подкрепа логистична, подкрепа инфраструктурна, подкрепа във всяка една област. Аз смятам, че тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата "Евровизия 2027", ще се справим добре, ще се справим на ниво. За нас, трябва да ви кажа, като Българската национална телевизия, член на EBU и домакин на следващия конкурс "Евровизия", за нас е изключително важна тази подкрепа, че я получихме навреме."

Тепърва предстои надпреварата между общините, изявили желание за домакинство на песенния конкурс. В кратки срокове ще бъдат готови документите с всички детайли за изискванията на EBU & Urovision за организацията и провеждането.