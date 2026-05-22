Българската делегация беше приета от Лъв XIV

Преди минути приключи официалната среща на председателя на Народното събрание Михаела Доцова с папа Лъв XIV във Ватикана. Те проведоха и среща на четири очи.

Освен икона на св. Иван Рилски българската парламентарна делегация подари на Светия отец и чипровски килим, който символизира връзката между католицизма и православието и как те могат през годините да вървят ръка за ръка. Чипровци е едно от първите населени места у нас, което приема католическата религия.

В рамките на разговорите двамата са обсъдили широк кръг от въпроси, заяви председателят на парламента след срещата, сред които световният мир, екологичните проблеми, както и отстояването и запазването на християнските ценности.

Михаела Доцова, председател на НС: "Това, за което с папа Лъв XIV си говорихме, е, че днес обществото е изправено пред непознати предизвикателства. Благодарих му сърдечно, че работи за религиозните и християнските ценности – има позиции и по въпросите за опазване на околната среда, развитие на технологиите и изкуствения интелект."

Доцова е отправила покана към папа Лъв XIV да посети България.