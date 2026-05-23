DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"

Българската изпълнителка DARA, победител в „Евровизия 2026“, даде интервю за Си Ен Ен Тюрк, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. DARA заяви, че победата ѝ е обединила Балканите и че харесва и често посещава Турция. Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия“.

В интервюто DARA заяви, че в нощта на гласуването сякаш е била в сън и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в „Евровизия“. Тя определи песента „Дум тек тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, като своя любима.

При излъчването на интервюто Си Ен Ен Тюрк припомни, че България печели „Евровизия“ за първи път в историята на конкурса, а победата се връща на Балканите след 19 години.

В интервюто DARA каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа.

DARA: „Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа.“

Медията отново припомни, че съпругът ѝ има турски корени и това е причината тя често да посещава страната.

DARA: „Не мога да говоря турски, но дано можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция.“

Певицата подчерта, че всяка година ходи в Турция и обикаля различни градове в страната.

DARA: „Разбира се, понеже Одрин е най-близо и семейството ни е там, ходим често. Но все по-често ходим и до Истанбул.“

В интервюто тя посочи, че в Турция най-много ѝ харесва Ефес, а в хората – гостоприемството.

DARA сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила.