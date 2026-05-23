DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
С тази песен най-накрая обединихме Балканите, заяви DARA пред турски медии
Българската изпълнителка DARA, победител в „Евровизия 2026“, даде интервю за Си Ен Ен Тюрк, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. DARA заяви, че победата ѝ е обединила Балканите и че харесва и често посещава Турция. Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия“.
В интервюто DARA заяви, че в нощта на гласуването сякаш е била в сън и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в „Евровизия“. Тя определи песента „Дум тек тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, като своя любима.
При излъчването на интервюто Си Ен Ен Тюрк припомни, че България печели „Евровизия“ за първи път в историята на конкурса, а победата се връща на Балканите след 19 години.
В интервюто DARA каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа.
DARA: „Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа.“
Медията отново припомни, че съпругът ѝ има турски корени и това е причината тя често да посещава страната.
DARA: „Не мога да говоря турски, но дано можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция.“
Певицата подчерта, че всяка година ходи в Турция и обикаля различни градове в страната.
DARA: „Разбира се, понеже Одрин е най-близо и семейството ни е там, ходим често. Но все по-често ходим и до Истанбул.“
В интервюто тя посочи, че в Турция най-много ѝ харесва Ефес, а в хората – гостоприемството.
DARA сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила.
DARA: „Следях гласуването. Виждах, че България е на челните места, но не ми се струваше истина. Изглеждаше като сън. Мозъкът ми не успя да проумее това, докато не обявиха, че съм победител. Все още не съм го възприела напълно.“