Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните отговори" от Техеран

Командващият пакистанската армия Асим Мунир днес отива в Техеран за консултации по мирните преговори между Съединените щати и Иран, съобщи иранската агенция ИРНА.



Според медията там се обсъжда текст, който засяга общата рамка на споразумение и мерки за изграждане на доверие. Междувременно Иран е втвърдил позицията си по ядрената програма. Върховният лидер Моджтаба Хаменей е издал директива високообогатеният уран да не бъди изпращан в чужбина. В отговор на заплахи от Доналд Тръмп за подновяване на ударите, Революционните гвардейци предупредиха, че този път войната да се разпространи извън границите на региона.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат на 100% задоволителни. Така ще спестим много време, енергия и най-важното - човешки животи."