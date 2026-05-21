Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция

Отстраненият директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски заяви пред "По света и у нас", че освобождаването му е станало без официално оформена заповед и намекна за връзка между отстраняването му и разкрития за сериозни нарушения при контрола на храните на границата с Турция. По думите му проверки на БАБХ и ГДБОП са установили възможност за манипулиране на проби за пестициди и липса на контрол в държавната лаборатория на „Капитан Андреево“.

„В 19.30 часа получих заповед от Министерски съвет, която беше без всякаква идентификация — нито подписи, нито печати. И съответно беше ми връчена от две дами“, каза отстраненият директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски .

Той коментира и думите на земеделския министър Пламен Абровски, който по-рано обясни, че е нормално нов екип да назначава свои хора.

„Аз също благодаря за работата с него. Въпросът е, че самото отстраняване, на който и да е кадър следва да бъде по съответния ред, със съответния разговор между висшестоящия и съответно подчинения.“

Според Мавровски освобождаването му съвпада със среща, на която са били обсъждани нарушения при контрола на храните на границата с Турция.

„Странно стечение на обстоятелствата е, че именно вчера при среща с министър Демерджиев, с Абровски, както и с неговия колектив, аз обясних за нарушенията, които ние констатираме, а именно, че тировете, които идват от Турция, минават на преглед при нас, разтоварват се, взимат се проби, които трябва да отидат за изследване за пестициди в лабораторията, която е на границата. Тази лаборатория е държавна. Показахме, че при нея достъпът е абсолютно отворен - там няма контрол на достъпа, няма и видеоконтрол."

Мавровски допуска, че е възможно манипулиране на резултатите от пробите.

„Другото интересно, на което се натъкнахме, е, че всеки може да манипулира резултатите от пробите, които излизат от хроматографите. Тоест всеки може да изкара една проба, че е положителна или отрицателна за пестициди, което е абсолютно недопустимо. Това нещо е документирано, включително и с ГДБОП. Нашите твърдения, които имаме долу за границата, които са доста, се доказаха и от киберсигурност на ГДБОП. - БНТ: Тоест искате да кажете, че във вашите действия виждате нарушаване на нечии интереси, така ли? - Много вероятно е да е така, да. Нещо прозира странно в тези действия. - БНТ: Какво? - Че може би знам какво се случва долу на границата и в случая смятам, че е редно цялата страна вече да знае, че каквото и да се внася, каквото и да е преминало там, лично аз не мога да гарантирам, че то е чисто като храна за българите. Съответно смятам, че не може да се гарантира, че е чисто и за европейците.“

Бившият директор на БАБХ заяви още, че проверките са насочени към предполагаема корупционна схема.

„Това, което проучваме, се касае за схема, която е корупционна и сега се надявам колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ да направят своите разкрития и потвърждение на това, което сме дали като информация.“

На въпрос кой стои зад схемата, той отказа подробности.

