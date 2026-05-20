Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции

от БНТ
У нас
Върви се по бързата писта на ограничаване на демокрацията, заяви депутатът от „Демократична България“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Промените в правилника на Народното събрание ограничават възможностите на опозицията за контрол върху изпълнителната власт. Това заяви в студиото на “Още от деня“ Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“ и член на Временната комисия по бюджет и финанси. Според него с новите текстове се затруднява създаването на временни комисии, отпадат важни инструменти за парламентарен контрол и се стига до концентрация на властта в Министерския съвет. Той заяви, че промените не са „технически спор“, а сериозен политически въпрос.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Въвеждат се елементи на цензура и на ограничаване на възможностите опозицията да контролира властта. Парламентът не е само законодателен орган, той е и контролен орган. Всички тези искания за информация по член 139, чрез които питахме институции като КЗК, КЗП или Сметната палата за бонуси и разходи, отпадат. Това означава, че този контрол, който е съществувал досега, вече няма да го има.“

По думите му сериозен проблем е и промяната при създаването на временни парламентарни комисии.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Усложнява се процедурата по създаване на временни комисии, а знаете колко важни могат да бъдат те. Имаше комисии за БОТАШ, за полицейското насилие, за тежки случаи, при които трябва да бъдат разплетени зависимости и да се стигне до законодателни решения. Сега е поставено условие за 48 подписа и това не е случайно измислено. Така е направено, че опозицията трудно да може сама да създава подобни комисии.“

Димитров даде пример с предложението за комисия по случая „Осемте джуджета“.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Днес предложихме комисия за нотариуса и „Осемте джуджета“, но ГЕРБ и „Прогресивна България“ гласуваха против. А нужда от такава комисия има, защото случаят е изключително скандален и трябва да се видят всички зависимости, довели до пробиви в съдебната система.“

Според него промените водят до прекалена концентрация на власт.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Властта се концентрира в премиера и в Министерския съвет. Намалява се парламентарният контрол и се върви по бързата писта на ограничаване на демокрацията. Ако един министър не желае да дойде на изслушване, той просто няма да идва. Това е бягство от отговорност.“

В разговора беше засегната и темата за инфлацията и цените. Депутатът от „Демократична България“ отхвърли тезата, че основен фактор за поскъпването е приемането на еврото.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Има доклад на Евростат, който показва, че влиянието на еврото върху инфлацията е несъществено – както в България, така и в други държави. Истинските генератори на инфлацията са два. Първо – цените на горивата заради войната в Иран. И второ – огромните бюджетни дефицити и новият дълг, който се излива в икономиката.“

По думите му, когато държавата тегли големи заеми, това неизбежно води до ръст на цените.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Когато държавата взима големи дългове и те се изливат в икономиката, нараства съвкупното търсене и това води до повишаване на цените, особено на услугите. Затова най-важната мярка трябва да бъде ограничаването на бюджетния дефицит.“

Мартин Димитров разкритикува и финансовия министър Гълъб Донев за сигналите, които според него изпраща към обществото.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Когато финансовият министър казва, че „ще видим колко ще излезе дефицитът“, това е грешен подход. Засега чуваме повече оправдания и вайкане, отколкото конкретни решения.“

Според него ситуацията е сложна, но управляемa.България има добра основа в икономиката и приходите вървят добре. Въпросът е дали ще се ограничат разходите и дали ще се вземат навременни мерки. Димитров коментира и предложенията на правителството срещу високите цени.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Нито мерките им за цените са достатъчни, нито мерките им за бюджета са достатъчни. Трябва работеща Комисия за защита на конкуренцията, която реално да разкрива картели и нелоялни практики, а не само да прави анализи.“

В края на разговора депутатът засегна и темата за прозрачността при финансирането на политиците. Заяви, че всеки политик трябва да може да покаже откъде са доходите му и как финансира своите пътувания.

Вижте повече във видеото

#ПП-ДБ #"Още от деня" #Мартин Димитров

