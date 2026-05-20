Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?

Днес около 50 хиляди зрелостници се явяват на първата задължителна матура по български язик и литература (БЕЛ). Тя се провежда в 783 училища в страната.

От половин час учениците вече работят по матурата по БЕЛ. Тя ще приключи към 12.30 часа. Малко преди 8:00 часа зрелостниците влязоха в стаите като носеха химикали, пишещи с черен цвят и служебна бележка, като тази година тя можеше да бъде и на електронен носител.

БНТ: Притеснен ли сте?

- Не особено. Аз знам, че има право на определен брой точки и съм решил, че каквото и да стане, няма какво точно се обърка. - Бих писала есе, но ако е съчинение, Христо Фотев би бил доста добър автор. - Не мисля, че е трудно. Смятам, че с добра подготовка винаги има как да се справиш добре след това и да покажеш способностите си и какво си научил толкова години. - Уверен съм в знанията си и надявам се да се справя добре.

БНТ: Какво предпочитате да пишете - есе или съчинение?

- В есето съм по-сигурен, защото не е пряко обвързано с литературно произведение. Много се надявам да ми се падне Димитър Талев с "Железния светилник". Нели Костова, директор на 32-ро училище: "Всички квестори са на лице, няма отсъстващи, вече и децата започнаха да идват, така че всичко е абсолютно организирано."

В 6:00 часа тази сутрин в просветното министерство, по традиция заради мерки за сигурност, сред близо 6 милиона комбинации беше генериран теста за матурата по БЕЛ. От години вече той е разделен на три модула, за да не се преписва. Първите два са от по 60 минути с въпроси, с отворен и затворен отговор, а третия модул - за създаване на текст, е от 120 минути. При него има две отделни теми за интерпретативното съчинение и за есето. Те са обединени във въпрос 41 в теста и днес за него се падна тема номер 8. Какво се крие зад тази цифра, кой е авторът за съчинението и какви са темите ще разберем малко по-късно, когато започнат да излизат учениците.

Министерството също ще обяви темите след 12:30 часа. Две новости има тази година. Бланката с имената на учениците няма да се слага в отделен малък плик, а за по-голямо удобство ще е част от първия лист за отговори. И второ - след оценяването, работите ще могат да се видят в единен тридневен срок за цялата страна, като може да има само технически корекции. Днес учениците пишат задължително с черна химикалка заради сканирането. За тройка са нужни 30 точки. Срещу преписването има видеонаблюдение в стаите, както и 13 800 квестори, които следят за реда. На хванатите да преписват матурата се анулира. Резултатите ще са готови до 11 юни.

