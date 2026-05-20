Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3

Талантливият ни тим се изправя срещу силни съперници в Албания между 20 и 24 май
Българският национален отбор по Сока 6 ще представя страната ни на Европейското първенство в Албания, което ще се проведе от 20 до 24 май. Турнирът събира едни от най-добрите отбори на континента, а родните състезатели ще се изправят срещу сериозна конкуренция още в груповата фаза.
България попадна в тежка група заедно със световния шампион Полша, както и съставите на Черна гора и Ирландия. Въпреки това, младият и амбициозен ни отбор е готов да даде всичко от себе си в битката за достойно представяне.
Зрителите ще могат да проследят срещите на националите в ефира на БНТ 3, където ще бъдат излъчени най-интересните двубои от надпреварата. Това е отлична възможност българските фенове да подкрепят отбора и да станат част от емоцията на турнира.
Програмата на българския отбор за груповата фаза в европейското първенство по Socca 6:
България - Република Ирландия (20 май, 10:00 ч.)
България - Черна гора (21 май, 15:55 ч.)
България - Полша (22 май, 21:55 ч.)
Сърце, дух и отдаденост - с това България излиза на европейската сцена в Сока 6.
