Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Олимпийската шампионка беше сред гостите на Деня на отворените врати в Академията.

Тереза Маринова
Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" бе домакин на Ден на отворените врати. В препълнената аула "Максима" на учебното заведение ръководството запозна стотици бъдещи студенти от цялата страна с учебния процес в НСА.

Сред специалните гости на събитието беше и олимпийската шампионка Тереза Маринова, която в момента е преподавател по Лека атлетика в Академията.
Ето какво каза тя пред БНТ:

„НСА предоставя изключително добро образование в сферата на педагогиката по физическо възпитание, треньори по много видове спорт и не на последно място Факултетът по кинезитерапия, където подготвяме хората, които се грижат за нашите най-добри спортисти. Големите спортни постижения в днешно време, до голяма степен, се дължат на науката. НСА не изостава и по този фактор. Изключително много държим науката да върви паралелно с всички останали неща. НСА е моето семейство. След като приключих спортната си кариера видях възможността да правя и да се развивам в това, което обичам. НСА отвори вратата на моето развитие след спортната ми кариера“, каза Маринова.

