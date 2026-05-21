Еуфорията "Bangaranga": Светът пее и танцува на песента победител на "Евровизия"

Еуфорията „Bangaranga“ завладява все повече хора. В Кипър водещи на предаването „Pame parea“ по телевизионния канал Omega представиха част от хореографията, която DARA показа на сцената във Виена, в ефир на живо.

Манията по „Bangaranga“ се пренесе и на север – до Англия. Политическият редактор на GB News Кристофър Хоуп и водещата Доун Нийсъм показаха танцовите си движения на песента.

Европа разбра за „Bangaranga“ ритъма и чрез жестомимичния превод в ефира на Би Би Си, включително и още във вечерта на финала, пряко от Виена.

Емоцията продължи и след финала. Представителите на Хърватия видимо се забавляваха на песента на DARA.

Еуфорията по „Bangaranga“ влезе в сърцето и на суперзвездата Ерос Рамацоти. Още преди месец, по време на турнето си, той танцува на песента на една от най-големите сцени у нас.

Представителката на Кипър на Евровизия 2018 – Елени Фурейра – също танцува заедно с DARA в гръцки клуб преди представянето ѝ във Виена.

В социалната мрежа TikTok ври от клипове на хора, които пеят и танцуват на „Bangaranga“. Една от тях е родената в Китай Сюли, която в момента живее в България – видеото ѝ има над 92 хиляди гледания.

Една от големите звезди в родната музика – Галена – също бе уловена да се забавлява на „Bangaranga“.