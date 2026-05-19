Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след визитата на Тръмп

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 03:20 мин.
По света
путин китай руският лидер пристига пекин броени дни визитата тръмп
Снимка: БТА/Архив
Започва двудневната официална визита на руския президент Владимир Путин в Китай – седмица след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очаква се Путин и китайския президент Си Дзинпин да обсъдят двустранните отношения, икономически, регионални и международни въпроси. Блокадата на Ормузкия проток вероятно също ще бъде сред темите на разговор.

Видеообръщение към китайския народ вместо обичайното интервю или статии в медии от страната домакин преди важни пътувания в чужбина – този формат избра Владимир Путин преди визитата си в Китай.

Владимир Путин, президент на Русия: "Днес отношенията между Русия и Китай са достигнали наистина безпрецедентно ниво. Специалният им характер се проявява в атмосферата на взаимно разбиране и доверие, в готовността за сътрудничество въз основа на взаимноизгодни и равноправни начала, за водене на базиран на уважение диалог, за оказване на взаимна подкрепа по въпросите, касаещи фундаменталните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и държавното единство."

снимки: БТА/Архив

Посещението на Путин в Пекин съвпада с 25-ата годишнина от подписването на двустранния Договор за добросъседство, дружба и сътрудничество. Това е и неговата 25-та визита там. Руски представители споменаваха, че Путин ще посети Китай, но датите бяха обявени едва в събота.

Ша, студент: "Струва ми се, че посещението веднага след Тръмп е било организирано от самия Путин."

Шанг, студент: "Много чуждестранни лидери посещават Китай напоследък и това отразява факта, че страната ни е станала по-силна."

Сред залозите на визитата е "Силата на Сибир 2" – газопроводът, който Русия от години иска да построи, свързвайки чрез него сибирските си залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Повече от една трета от вноса в Русия идва от Китай. В Урал например се наблюдава увеличение на вноса на китайски сезонни плодове и зеленчуци.

Олег Александрин, зам.-министър на международните икономически отношения в Свредловска област: "Обемът на търговията надхвърли 3 милиарда долара през 2024 г., а до края на 2025 г. надхвърлихме 4 милиарда долара. Китай отдавна е водещ партньор за Свердловска област."

Часове преди Путин да кацне в Пекин от страна на Русия дойде поредната демонстрация на сила. Руската армия започна тридневни ядрени учения. Те се провеждат след изтичането през февруари на договора "Нов СТАРТ" - последният договор, ограничаващ ядрените арсенали на Русия и САЩ.

снимки: БТА

#визита в Китай #посещение на Путин в Китай #китайският президент Си Дзинпин #Владимир Путин

