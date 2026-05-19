Путин и Си Дзинпин се очаква да обсъдят икономически въпроси и блокадата на Ормузкия проток

Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай.

Визитата става седмица след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Дзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток, която е напът да изправи света пред остър недостиг на петрол.

Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай - 1/3 от руския внос са китайски стоки.

За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Дзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия.