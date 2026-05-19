БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Путин и Си Дзинпин се очаква да обсъдят икономически въпроси и блокадата на Ормузкия проток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

Путин ще се опита да убеди Си Дзинпин да построи газопровод, който да свърже Сибир с вътрешността на Китай през Монголия

путин
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай.

Визитата става седмица след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Дзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток, която е напът да изправи света пред остър недостиг на петрол.

Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай - 1/3 от руския внос са китайски стоки.

За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Дзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия.

Владимир Путин, президент на Русия: "Днес отношенията между Русия и Китай наистина достигнаха безпрецедентно ниво в атмосфера на взаимно разбирателство и доверие, стремеж към взаимноизгодно и равноправно сътрудничество, диалог, основан на взаимно уважение и подкрепа по въпроси, засягащи основните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и държавното единство."

#двудневно посещение #Владимир Путин #Китай #Си Дзинпин #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
1
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни...
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
2
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
3
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
4
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
5
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
6
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Азия

Путин на двудневно посещение в Китай
Путин на двудневно посещение в Китай
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да посрещне Путин Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да посрещне Путин
Чете се за: 03:05 мин.
Южна Корея е готова и на извънреден арбитраж, за да предотврати стачка в "Самсунг" Южна Корея е готова и на извънреден арбитраж, за да предотврати стачка в "Самсунг"
Чете се за: 02:35 мин.
Консумацията на ориз в Япония е на най-ниско ниво от 7 години заради високите цени Консумацията на ориз в Япония е на най-ниско ниво от 7 години заради високите цени
Чете се за: 01:57 мин.
Напрежение между Тайван и САЩ след като Тръмп предупреди Тайпе да не обявява независимост Напрежение между Тайван и САЩ след като Тръмп предупреди Тайпе да не обявява независимост
Чете се за: 02:57 мин.
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
София посреща официално DARA с парти на площад „Княз Александър I“ София посреща официално DARA с парти на площад „Княз Александър I“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Владимир Димитров, ГДБОП: Измамниците от схемата с хранителни...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Започва обход и оглед на района около хижа "Рудничар",...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ