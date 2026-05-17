Южна Корея е готова и на извънреден арбитраж, за да предотврати стачка в "Самсунг"

Южна Корея ще използва всички възможни варианти, включително извънреден арбитраж, за да предотврати евентуална стачка в технологичния гигант "Самсунг Електроникс", най-големия работодател в страната, и да ограничи щетите, ако все пак се стигне до спиране на работа, заяви южнокорейският премиер Ким Мин-сок, цитиран от Ройтерс.

Най-големият производител на чипове за памет в света и синдикатът на служителите му в Южна Корея ще подновят утре преговорите за заплатите с участието на държавен медиатор. Ходът може да намали опасенията от стачка, която би засегнала сериозно дейността на компанията, формираща близо една четвърт от износа на страната.

"Само едно денонощие спиране на работа в завода за полупроводници на "Самсунг Електроникс" може да доведе до преки загуби в размер на около 1 трилион вона (667,68 милиона долара)", заяви премиерът след извънредно заседание с министри.

По думите му още по-сериозен проблем е, че дори кратко прекъсване на производствените линии за полупроводници може да доведе до месеци на затруднения и забавяне на производството. Ким предупреди, че икономическите щети могат да нараснат до 100 трилиона вона, ако заради стачката се наложи унищожаване на суровини и материали.

Извънредният арбитраж може да бъде задействан от министъра на труда, ако властите преценят, че трудовият спор застрашава икономиката или нормалния живот в страната. При такава мярка всякакви стачни действия се забраняват за срок от 30 дни, докато Националната комисия по трудови отношения провежда процедура по медиация и арбитраж.

Тази процедура се използва изключително рядко и би била необичаен ход за настоящото управление, което традиционно поддържа по-близки отношения със синдикатите.

От синдиката заявиха, че ще водят преговорите добросъвестно с цел постигане на споразумение с ръководството.

Според премиера "Самсунг" формира 22,8% от износа на Южна Корея и 26% от вътрешния фондов пазар. Компанията има над 120 000 служители и работи с около 1700 доставчици.